Ирак: на улицах Мосула начали разбирать завалы

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Мосул, 28 июня. В Мосуле начались восстановительные работы, на улицах появилась спецтехника.

Иракские источники сообщают, что во втором по величине городе страны, который еще полностью не освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) уже начались восстановительные работы. На улицах появилась спецтехника, которая разбирает завалы и расчищает руины домов.

#MosulOp ????????



The Great Mosque of Al-Nuri and the Al-Hadbaa minaret in the old city district lay in ruins. pic.twitter.com/TJSTBuIp6J — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) June 28, 2017

Отмечается, что иракские военнослужащие продолжают эвакуировать из города мирных жителей, которые долгое время находились без пищи и воды. Некоторых гражданских лиц бойцам иракской армии приходится выносить из опасных районов буквально на руках.

* Организация запрещена на территории РФ.