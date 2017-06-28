Ирак: на улицах Мосула начали разбирать завалы
Мосул, 28 июня. В Мосуле начались восстановительные работы, на улицах появилась спецтехника.
Иракские источники сообщают, что во втором по величине городе страны, который еще полностью не освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) уже начались восстановительные работы. На улицах появилась спецтехника, которая разбирает завалы и расчищает руины домов.
#MosulOp ????????— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) June 28, 2017
The Great Mosque of Al-Nuri and the Al-Hadbaa minaret in the old city district lay in ruins. pic.twitter.com/TJSTBuIp6J
Отмечается, что иракские военнослужащие продолжают эвакуировать из города мирных жителей, которые долгое время находились без пищи и воды. Некоторых гражданских лиц бойцам иракской армии приходится выносить из опасных районов буквально на руках.
ابطال????????#الجيش_العراقي خلال عمليات تحرير #الموصل وانقاذ المدنيين من إرهاب #داعش.#عاشت_ايدك #العيد_في_الموصل #عيد_و_نصر #العراق #هزيمة_داعش pic.twitter.com/WxHuX4q6c7— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 27, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.