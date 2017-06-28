Сирия: Берлин рассчитывает на сотрудничество с Москвой по проблеме химоружия

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Берлин, 28 июня. Немецкая сторона надеется на то, что Россия поддерживает позицию международного сообщества по проблеме применения химоружия на территории Сирии. Об этом в среду заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер.

«Мы разделяем позицию, что это неприемлемо с любой точки зрения и нарушает международное право. Надеемся, что мы находимся на одной позиции с российской стороной», — подчеркнул дипломат.

Ранее министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало заявления американской стороны, посвященные химическим атакам в Сирии.