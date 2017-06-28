Автор книг про медвежонка Паддингтона скончался в Великобритании

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Лондон, 28 июня. Известный английский писатель сэр Майкл Бонд, прославившийся благодаря серии детских книг про медвежонка Паддингтона, скончался в Великобритании в возрасте 91 года.

«Для меня честь быть издателем Майкла Бонда. Он был настоящим джентльменом, бонвианом, самым интересным и увлекательным писателем», — отметила издатель Бонда — Эн-Джанин Мёртах (Ann-Janine Murtagh).

Первая книга про одного из самых любимых детских персонажей «Медвежонок по имени Паддингтон» вышла в 1958 году. Последняя книга из цикла «Звездный час Паддингтона» была опубликована в апреле 2017 года.

Помимо Паддингтона Бонд придумал таких популярных персонажей, как Ольга да Польга и Мышь по имени Четверг. Всего же Бонд написал более 200 книг для детей, передает The Telegraph.