Инцидент в виртуальном Гляйвице: компьютерный вирус Petya и «третья мировая кибервойна»

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Если рассматривать заявленные ТТХ (технико-тактические характеристики) нового компьютерного оружия с «торговой маркой» Petya, впервые примененного 27 июня 2017 года, то в первую очередь обращают на себя внимание следующие параметры.

Собственно, название

В настоящее время в информационном пространстве хорошо известен как «Петя» один-единственный персонаж — это «президент Украины» Петр Алексеевич Порошенко. Более того, уменьшительным именем «Петя» его могут называть только носители русского языка, которому Порошенко объявил не так давно «тотальную войну». Следовательно, появление этого вируса-шифровальщика под данной «торговой маркой» сразу же вписывается в контекст украино-российского противостояния, причем с российской стороны или со стороны, выдающей себя за российскую, во всяком случае — указывающей на связь с ней.

При этом не вызывает сомнений, что создатели Petya, вольно или невольно, совершили, по сути, массовый акт агрессии (или даже террористический акт) в мировом информационном пространстве, напрямую ущемляющий права и интересы миллионов пользователей Интернета во всем мире. Соответственно, негативная оценка их действий со стороны мировой общественности практически обеспечена, а, следовательно, — на подсознательном уровне закрепляется восприятие России как «страны-агрессора», которая ведет «гибридную войну» против всего мира, либо поощряет или хотя бы допускает ведение такой войны.

Объект атаки

Объектом атаки, насколько известно, является операционная система Windows компании Microsoft, исторически занимающая монопольное положение на рынке операционных систем, но в настоящее время испытывающая все более мощную конкуренцию со стороны ОС Linux, Android и ряда других операционок, которые за последние три года отвоевали у детища Билла Гейтса порядка 10-15% рынка, прежде всего — через быстро растущий сегмент смартфонов.

В 2016–2017 годах Microsoft проводит очередное «добровольно-принудительное» глобальное обновление своего продукта у пользователей до версии 10, значительно ограничивающее степень свободы арендаторов данного компьютерного «поля», стало быть, грозящее резко снизить их число путем свободного перехода на «компьютерные земли»: если не полностью свободные, то, во всяком случае, свободные от ленного права Windows.

Атака Petya на Windows, которая, в конечном счете, несомненно, будет блокирована, позиционирует компанию Microsoft как «невинную жертву собственного монопольного величия», оправдывает любые дальнейшие ограничения прав пользователей Windows и усиление контроля над ними со стороны суверенного владельца и распорядителя данного актива. То же самое, видимо, будет касаться правил делимитации информационного пространства между Windows и его актуальными, а также любыми конкурентами, которые могут возникнуть в будущем.

Валюта платежа

Сообщается, что за дешифровку захваченной Petya базы данных пользователя Windows его распространители требуют эквивалент 300 долларов в самой известной на сегодня электронной «криптовалюте» биткоин, которая уже признана легальным средством платежа в целом ряде стран мира, включая Японию. Планы ее легализации и легализации других электронных «криптовалют» на основе блокчейн-технологий рассматриваются практически повсеместно, в том числе и в России. Понятно, что требование злоумышленниками биткоинов вполне объяснимо «технологически»: с целью обеспечить максимальную степень анонимности получателей платежа. Тем не менее, оно сильно дискредитирует (но одновременно и рекламирует) именно биткоин в качестве самой «криминальной» электронной «криптовалюты», максимально отвечающей интересам теневой глобальной экономики.

То есть и по данному пункту мы видим процесс разграничения «сфер влияния», но на мировом рынке «криптовалют» он протекает в иных условиях и носит иной характер, нежели на мировом рынке операционных систем: в данном случае представляя собой попытку конкурентов загнать лидера (Bitcoin) в «криминальное гетто», а не попытку монополиста (Windows) защитить себя от натиска конкурентов.

Реакция интернет-сообщества

Наконец, особый интерес представляет влияние атаки Petya на глобальное интернет-сообщество. Все эти показатели: количество «защитных» отключений от мировой сети, сокращение трафика и т.д., — хорошо измеряются, и их пространственно-временная динамика может служить хорошей базой для создания и совершенствования моделей «компьютерных пандемий», в том числе и вирусных, и в глобальном масштабе, и применительно к различным конкретным странам.

В данной связи стоит, наверное, вспомнить обстоятельства предыдущей и не слишком давней атаки «вируса-шифровальщика» Wanna Cry, начатой 12–13 мая 2017 года. В него тоже пытались впечатать «русский след», он тоже был направлен против Windows, за него тоже требовали биткоины — правда, в эквиваленте не 300, а 200 долларов. Тогда «спас мир» некий въедливый британский программист, внезапно обнаруживший «окно уязвимости» в самом вирусе. Такое количество совпадений по ключевым ТТХ двух видов вирусного «компьютерного оружия», Wanna Cry и Petya, подразумевает, в том числе, и возможность их происхождения из одного источника, либо источники связаны между собой.

Выводы

Итак, виртуальные векторы создателей Petya выглядят следующим образом:

— направлены против России с имитацией «русского следа»;

— направлены в пользу Windows;

— направлены на дальнейшую криминализацию электронной «криптовалюты» биткоин.

Суммируя эти векторы, мы приходим к выводу, что источники данного инструмента «компьютерного терроризма» расположены в чрезвычайной близости к тем транснациональным финансовым структурам, которые поддерживали Хиллари Клинтон и «неоконсерваторов» в США, а также исламских террористов на Ближнем Востоке и чей политический «аватар» известен как «глобалисты-неоконсерваторы». Эти силы сегодня на мировой политической арене терпят поражение за поражением, поэтому вполне могут задействовать для своего спасения «неконвенциональное оружие», в том числе и компьютерное.

Поэтому Третья мировая война вполне может стать первой мировой войной, которая будет в значительно мере или даже по преимуществу разворачиваться в компьютерном, виртуальном пространстве. И с этой точки зрения, атака Petya вполне сопоставима с провокацией, известной как «инцидент в Гляйвице», ставший поводом для вторжения Третьего рейха в Польшу и официального начала Второй мировой войны.