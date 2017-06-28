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Инцидент в виртуальном Гляйвице: компьютерный вирус Petya и «третья мировая кибервойна»
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    Инцидент в виртуальном Гляйвице: компьютерный вирус Petya и «третья мировая кибервойна»

    16:25  28 Июня 2017
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    Инцидент в виртуальном Гляйвице: компьютерный вирус Petya и «третья мировая кибервойна»

    Если рассматривать заявленные ТТХ (технико-тактические характеристики) нового компьютерного оружия с «торговой маркой» Petya, впервые примененного 27 июня 2017 года, то в первую очередь обращают на себя внимание следующие параметры.

    Собственно, название

    В настоящее время в информационном пространстве хорошо известен как «Петя» один-единственный персонаж — это «президент Украины» Петр Алексеевич Порошенко. Более того, уменьшительным именем «Петя» его могут называть только носители русского языка, которому Порошенко объявил не так давно «тотальную войну». Следовательно, появление этого вируса-шифровальщика под данной «торговой маркой» сразу же вписывается в контекст украино-российского противостояния, причем с российской стороны или со стороны, выдающей себя за российскую, во всяком случае — указывающей на связь с ней.

    При этом не вызывает сомнений, что создатели Petya, вольно или невольно, совершили, по сути, массовый акт агрессии (или даже террористический акт) в мировом информационном пространстве, напрямую ущемляющий права и интересы миллионов пользователей Интернета во всем мире. Соответственно, негативная оценка их действий со стороны мировой общественности практически обеспечена, а, следовательно, — на подсознательном уровне закрепляется восприятие России как «страны-агрессора», которая ведет «гибридную войну» против всего мира, либо поощряет или хотя бы допускает ведение такой войны.

    «Петя» один-единственный персонаж — это «президент Украины»

    Объект атаки

    Объектом атаки, насколько известно, является операционная система Windows компании Microsoft, исторически занимающая монопольное положение на рынке операционных систем, но в настоящее время испытывающая все более мощную конкуренцию со стороны ОС Linux, Android и ряда других операционок, которые за последние три года отвоевали у детища Билла Гейтса порядка 10-15% рынка, прежде всего — через быстро растущий сегмент смартфонов.

    В 2016–2017 годах Microsoft проводит очередное «добровольно-принудительное» глобальное обновление своего продукта у пользователей до версии 10, значительно ограничивающее степень свободы арендаторов данного компьютерного «поля», стало быть, грозящее резко снизить их число путем свободного перехода на «компьютерные земли»: если не полностью свободные, то, во всяком случае, свободные от ленного права Windows.

    Объектом атаки является операционная система Windows

    Атака Petya на Windows, которая, в конечном счете, несомненно, будет блокирована, позиционирует компанию Microsoft как «невинную жертву собственного монопольного величия», оправдывает любые дальнейшие ограничения прав пользователей Windows и усиление контроля над ними со стороны суверенного владельца и распорядителя данного актива. То же самое, видимо, будет касаться правил делимитации информационного пространства между Windows и его актуальными, а также любыми конкурентами, которые могут возникнуть в будущем.

    Валюта платежа

    Сообщается, что за дешифровку захваченной Petya базы данных пользователя Windows его распространители требуют эквивалент 300 долларов в самой известной на сегодня электронной «криптовалюте» биткоин, которая уже признана легальным средством платежа в целом ряде стран мира, включая Японию. Планы ее легализации и легализации других электронных «криптовалют» на основе блокчейн-технологий рассматриваются практически повсеместно, в том числе и в России. Понятно, что требование злоумышленниками биткоинов вполне объяснимо «технологически»: с целью обеспечить максимальную степень анонимности получателей платежа. Тем не менее, оно сильно дискредитирует (но одновременно и рекламирует) именно биткоин в качестве самой «криминальной» электронной «криптовалюты», максимально отвечающей интересам теневой глобальной экономики.

    Распространители требуют эквивалент 300 долларов в биткойнах

    То есть и по данному пункту мы видим процесс разграничения «сфер влияния», но на мировом рынке «криптовалют» он протекает в иных условиях и носит иной характер, нежели на мировом рынке операционных систем: в данном случае представляя собой попытку конкурентов загнать лидера (Bitcoin) в «криминальное гетто», а не попытку монополиста (Windows) защитить себя от натиска конкурентов.

    Реакция интернет-сообщества

    Наконец, особый интерес представляет влияние атаки Petya на глобальное интернет-сообщество. Все эти показатели: количество «защитных» отключений от мировой сети, сокращение трафика и т.д., — хорошо измеряются, и их пространственно-временная динамика может служить хорошей базой для создания и совершенствования моделей «компьютерных пандемий», в том числе и вирусных, и в глобальном масштабе, и применительно к различным конкретным странам.

    В данной связи стоит, наверное, вспомнить обстоятельства предыдущей и не слишком давней атаки «вируса-шифровальщика» Wanna Cry, начатой 12–13 мая 2017 года. В него тоже пытались впечатать «русский след», он тоже был направлен против Windows, за него тоже требовали биткоины — правда, в эквиваленте не 300, а 200 долларов. Тогда «спас мир» некий въедливый британский программист, внезапно обнаруживший «окно уязвимости» в самом вирусе. Такое количество совпадений по ключевым ТТХ двух видов вирусного «компьютерного оружия», Wanna Cry и Petya, подразумевает, в том числе, и возможность их происхождения из одного источника, либо источники связаны между собой.

    «Вирус-шифровальщик» Wanna Cry

    Выводы

    Итак, виртуальные векторы создателей Petya выглядят следующим образом:

    — направлены против России с имитацией «русского следа»;

    — направлены в пользу Windows;

    — направлены на дальнейшую криминализацию электронной «криптовалюты» биткоин.

    Суммируя эти векторы, мы приходим к выводу, что источники данного инструмента «компьютерного терроризма» расположены в чрезвычайной близости к тем транснациональным финансовым структурам, которые поддерживали Хиллари Клинтон и «неоконсерваторов» в США, а также исламских террористов на Ближнем Востоке и чей политический «аватар» известен как «глобалисты-неоконсерваторы». Эти силы сегодня на мировой политической арене терпят поражение за поражением, поэтому вполне могут задействовать для своего спасения «неконвенциональное оружие», в том числе и компьютерное.

    Поэтому Третья мировая война вполне может стать первой мировой войной, которая будет в значительно мере или даже по преимуществу разворачиваться в компьютерном, виртуальном пространстве. И с этой точки зрения, атака Petya вполне сопоставима с провокацией, известной как «инцидент в Гляйвице», ставший поводом для вторжения Третьего рейха в Польшу и официального начала Второй мировой войны.

    Автор: Олег Щукин
    #украина #порошенко #клинтон #гейтс #microsoft #windows #биткоин #android #petya #linux #bitcoin
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