Донбасс: украинский офицер продал ЛНР информацию о личном составе штаба АТО

В Избранное

Луганск, 28 июня. Офицер ВСУ передал сотрудникам МВД ЛНР данные о личном составе штаба вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом сообщает Центр по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

По данным ведомства, офицер военной службы правопорядка ВСУ обратился на горячую линию МВД ЛНР и предложил за вознаграждение передать информацию о составе штаба ВСУ в Донбассе.

Кроме того, офицер военной службы правопорядка ВСУ сообщил, что в последнее время зафиксировано резкое увеличение количества уголовных преступлений со стороны украинских военнослужащих в Донбассе.