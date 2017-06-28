Проект государственно-частного партнерства сделает туризм в России доступнее

В Избранное

Москва, 28 июня. Проект государственно-частного партнерства появится в России на базе туристического портала Russia.Travel, который был создан по поручению президента РФ.

Как сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, партнерская компания проекта по маркет-плейсменту российских туристических услуг в Интернете пока не называется, однако известно, что это крупная банковская структура.

«В каждой стране есть национальный туристский портал, который предоставляет информацию о туристских возможностях страны», — пояснил Сафонов. Однако для его активного использования в России и за рубежом необходим мощный частный партнер, добавил глава Ростуризма.

Проект позволит централизованно приобретать рекреационные услуги, такие как размещение в отелях, транспорт, посещение достопримечательностей, бронирование столиков в ресторанах и т.д. при планировании поездок. Система будет пополняться новыми сервисами и функционалом.

Нужно понимать, что эта система будет постоянно дополняться сервисами, различным функционалом, который будет определённым образом модифицироваться.

«Таких маркет-плейсментов пока в стране нет. А это очень большой рынок. Если мы говорим о российском выездном туризме, то это десятки миллиардов долларов. Когда мы говорим о внутреннем туризме, то это тоже огромный рынок — сотни миллиардов рублей», — цитирует Сафонова «Парламентская газета».

По его словам, проект даст мощный импульс развитию туризма в России и сделает путешествия по стране более простыми, удобными и дешевыми. Запуск проекта ожидается этим летом.