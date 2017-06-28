Ирак: два района Мосула вернулись под контроль армии

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Мосул, 28 июня. Иракские военные сообщили об освобождении еще двух кварталов от боевиков «Исламского государства»*.

По данным пресс-службы Вооруженных сил Ирака в среду в Мосуле был восстановлен контроль над кварталами Хадарат аль-Саада и аль-Ахмадийя, которые расположены к северо-западу от мечети Ан-Нури, в которой в 2014 году было объявлено о создании террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Мечеть Ан-Нури была разрушена игиловцами на прошлой неделе. В данный момент исламисты все еще контролируют часть территории исторического объекта.

* Организация запрещена на территории РФ.