Ирак: два района Мосула вернулись под контроль армии
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Мосул, 28 июня. Иракские военные сообщили об освобождении еще двух кварталов от боевиков «Исламского государства»*.
По данным пресс-службы Вооруженных сил Ирака в среду в Мосуле был восстановлен контроль над кварталами Хадарат аль-Саада и аль-Ахмадийя, которые расположены к северо-западу от мечети Ан-Нури, в которой в 2014 году было объявлено о создании террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Мечеть Ан-Нури была разрушена игиловцами на прошлой неделе. В данный момент исламисты все еще контролируют часть территории исторического объекта.
* Организация запрещена на территории РФ.