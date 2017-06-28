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Две сотни немецких полицейских устроили секс-вечеринку с оружием перед саммитом G20
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    Две сотни немецких полицейских устроили секс-вечеринку с оружием перед саммитом G20

    15:59  28 Июня 2017
    669

    Две сотни немецких полицейских устроили секс-вечеринку с оружием перед саммитом G20

    Гамбург, 28 июня. Более 200 берлинских полицейских, отправившихся в Гамбург для охраны саммита G20, устроили секс-вечеринку. После этого их преждевременно отослали домой, передает Inquirer.net.

    По информации издания, во время фривольной вечеринки некоторые полицейские справляли нужду у заборов, другие занимались сексом. Одна из участниц «тусовки» даже забралась на стол, чтобы станцевать с пистолетом в руке. Мероприятие, правда, было омрачено дракой столичного офицера с коллегой из другого города.

    Две сотни немецких полицейских устроили секс-вечеринку с оружием перед саммитом G20

    Как передает DW, один из правоохранителей объяснил журналистам, почему его коллеги устроили секс-дебош. «Им было скучно. Там не было телевизора», — сказал он.

    Автор: Борис Любимов
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