Совет Федерации одобрил закон о реестре коррупционеров

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Москва, 28 июня. Совет Федерации одобрил законопроект о создании в России реестра коррупционеров.

Предполагается, что в список будут включены имена чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые были уволены со службы за коррупцию.

Реестр будет публиковаться в государственной информационной системе в Интернете. Если законопроект будет подписан президентом, он вступит в силу с 1 января 2018 года.

Первоначально Совфед планировал рассмотреть документ 14 июня, однако сенаторы перенесли голосование на более поздний срок, чтобы дать правительству время для разработки порядка введения реестра.