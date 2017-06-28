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Общество
Представитель рода Романовых сравнил фильм «Матильда» с диснеевской сказкой
Общество
Усманов предложил миллион за лучший стартап
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    Усманов предложил миллион за лучший стартап

    16:12  28 Июня 2017
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    Усманов предложил миллион за лучший стартап

    Москва, 28 июня. Российский бизнесмен Алишер Усманов пообещал выплатить миллион рублей победителю конкурса стартапов, таким образом задав новый формат сообществу Usmanov Challenge «ВКонтакте».

    Лучшие проекты-стартапы, поданные на конкурс бизнесмена Алишера Усманова в группе «ВКонтакте», получат по миллиону рублей и будут приглашены на обсуждение возможности инвестирования. Для участия в конкурсе молодому предпринимателю нужно рассказать о своем проекте, главный победитель будет выбран в декабре 2017 года.

    Конкурс мемов, объявленный Усмановым ранее, подошел к концу. Таким образом, сообщество в соцсети Usmanov Challenge, которое принимало мемы на тему видеообращений бизнесмена к блогеру Алексею Навальному, стало площадкой для стартапов.​

    Автор: Ирина Селезнева
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