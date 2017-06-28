Усманов предложил миллион за лучший стартап

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Москва, 28 июня. Российский бизнесмен Алишер Усманов пообещал выплатить миллион рублей победителю конкурса стартапов, таким образом задав новый формат сообществу Usmanov Challenge «ВКонтакте».

Лучшие проекты-стартапы, поданные на конкурс бизнесмена Алишера Усманова в группе «ВКонтакте», получат по миллиону рублей и будут приглашены на обсуждение возможности инвестирования. Для участия в конкурсе молодому предпринимателю нужно рассказать о своем проекте, главный победитель будет выбран в декабре 2017 года.

Конкурс мемов, объявленный Усмановым ранее, подошел к концу. Таким образом, сообщество в соцсети Usmanov Challenge, которое принимало мемы на тему видеообращений бизнесмена к блогеру Алексею Навальному, стало площадкой для стартапов.​