Ирак: в Мосуле устроили салют в честь победы над ИГИЛ

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Мосул, 28 июня. Тысячи людей вышли на улицы Мосула и устроили праздничный салют.

Местные источники сообщают, что жители Мосула наконец-то могут спокойно ходить по улицам и спать, не опасаясь обстрелов. Население города радуется тому, что военные и федеральная полиция Ирака вытесняют боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) из Мосула.

Celebrations in #Mosul as Da'ish is pushed out of the city. People from southern #Iraq came to celebrate with their northern countrymen ???????? pic.twitter.com/gJHdhFPx0W — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) June 28, 2017

Отмечается, что в исторической части города продолжается антитеррористическая операция, узкие улицы, которые обороняют игиловцы, практически полностью разрушены. В Старом Мосуле остается не более 200 боевиков «Халифата».

#Iraq — Urban fighting, Old Mosul style: Grenade-range clashes in narrow alleys. pic.twitter.com/SHysSXQEb3 — Rudaw English (@RudawEnglish) June 28, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.