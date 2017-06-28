Ирак: в Мосуле устроили салют в честь победы над ИГИЛ
Мосул, 28 июня. Тысячи людей вышли на улицы Мосула и устроили праздничный салют.
Местные источники сообщают, что жители Мосула наконец-то могут спокойно ходить по улицам и спать, не опасаясь обстрелов. Население города радуется тому, что военные и федеральная полиция Ирака вытесняют боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) из Мосула.
Celebrations in #Mosul as Da'ish is pushed out of the city. People from southern #Iraq came to celebrate with their northern countrymen ???????? pic.twitter.com/gJHdhFPx0W— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) June 28, 2017
Отмечается, что в исторической части города продолжается антитеррористическая операция, узкие улицы, которые обороняют игиловцы, практически полностью разрушены. В Старом Мосуле остается не более 200 боевиков «Халифата».
#Iraq — Urban fighting, Old Mosul style: Grenade-range clashes in narrow alleys. pic.twitter.com/SHysSXQEb3— Rudaw English (@RudawEnglish) June 28, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.