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Депутаты заксобрания Петербурга проголосовали против референдума по Исаакию
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    Депутаты заксобрания Петербурга проголосовали против референдума по Исаакию

    15:54  28 Июня 2017
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    Депутаты заксобрания Петербурга проголосовали против референдума по Исаакию

    Санкт-Петербург, 28 июня. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании в среду высказалось против проведения референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. 

    Большинство депутатов сошлись во мнении, что вопрос о статусе собора не соответствует закону. За высказались 38 депутатов, 10 — против, сообщил спикер Вячеслав Макаров. 

    Депутаты заксобрания Петербурга проголосовали против референдума по Исаакию

    Ряд депутатов неоднократно вносило вопрос о проведении рефрендума на повестку дня заксобрания, однако вопрос снимался. Сегодня, на последнем перед летними каникулами заседании, вопрос был рассмотрен. Инициировавшие его депутаты настаивали на том, чтобы оставить Исаакий под государственным управлением с возможностью проведения в нем религиозных церемоний. 

    Депутаты заксобрания Петербурга проголосовали против референдума по Исаакию

    Автор: Владимир Багров
    #петербург #исаакиевский собор
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