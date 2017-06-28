Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Дагестане
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Махачкала, 28 июня. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Дагестане: в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек.
Как стало известно ФАН, произошло лобовое столкновение Lada Priora и Toyota RAV4. Шесть человек, включая двое детей, погибли на месте. Четыре человека были госпитализированы с травмами. Еще одному пострадавшему была на месте оказана медицинская помощь.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее агентство Ura.ru сообщало, что на окраине Челябинска легковой Mitsubishi на высокой скорости вылетел в кювет и дважды перевернулся. В салоне авто, помимо женщины-водителя, находился пятилетний ребенок.