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Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Дагестане
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    Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Дагестане

    15:55  28 Июня 2017
    128

    Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Дагестане
    Махачкала, 28 июня. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Дагестане: в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек.

    Как стало известно ФАН, произошло лобовое столкновение Lada Priora и Toyota RAV4. Шесть человек, включая двое детей, погибли на месте. Четыре человека были госпитализированы с травмами. Еще одному пострадавшему была на месте оказана медицинская помощь.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

    Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Дагестане

    Ранее агентство Ura.ru сообщало, что на окраине Челябинска легковой Mitsubishi на высокой скорости вылетел в кювет и дважды перевернулся. В салоне авто, помимо женщины-водителя, находился пятилетний ребенок.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #дагестан
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