Опубликовано видео мощного ливня, затопившего улицы в Уфе

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Уфа, 28 июня. Мощный ливень обрушился сегодня на Уфу, затопив улицы и здания. Как стало известно Федеральному агентству новостей, из-за протечки крыши затопило ТРК «Июнь».

Дождь был такой силы, что кровля не выдержала. Все посетители покинули здание, пострадавших нет. К работе приступили коммунальный службы, которые устраняют водные заторы.

Из-за сильнейшего дождя возникли сложности с передвижением по городским магистралям. Автомобили оказались наполовину под водой.