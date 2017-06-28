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Сирия сегодня: ВВС США увеличили интенсивность полетов над САР, курды «вскрыли» оборону ИГ в Ракке
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    Сирия сегодня: ВВС США увеличили интенсивность полетов над САР, курды «вскрыли» оборону ИГ в Ракке

    15:43  28 Июня 2017
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    Самолет-разведчик RS-135 ВВС США

    Сирия, 28 июня. Американская разведывательная авиация значительно увеличила интенсивность полетов в сирийском воздушном пространстве. Военные формирования «Сил демократической Сирии» (SDF) сумели прорвать оборону террористов ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в Ракке. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Работает разведка

    Американские ВВС беспрецедентно увеличили интенсивность полетов разведывательной авиации США в воздушном пространстве Сирийской арабской республики. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

    «В воздушном пространстве над Сирией зафиксирована необычная активность самолета-разведчика», — отмечают сотрудники телеканала.

    По их словам, воздушное судно принадлежит военно-морским силам (ВМС) США, а такая необычная активность может говорить только о подготовке американского командования к каким-либо действиям. Стоит отметить, что такой же самолет находился в воздушном пространстве ближневосточной страны перед ударом США по позициям правительственной армии Сирии в Дейр эз-Зор в сентябре прошлого года.

    RS-135W

    Кроме вышеупомянутого борта, в небе над Сирией кружат еще два разведчика, которые занимаются перехватом сигналов в радиодиапазоне противника, обнаружением РЛС и передачей целеуказаний наземным и воздушным силам коалиции.

    Политизация темы химатаки

    Власти Российской Федерации уверены, что после угрожающего заявления Белого дома о якобы готовящихся армией САР атаках с применением химоружия, мировое сообщество может получить очередной виток запредельной политизации этой темы на площадках ОЗХО. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

    «Дальнейшие действия американцев и их «единомышленников» по т.н. «сирийскому химическому досье» предугадать нетрудно. Предстоит очередной виток запредельной политизации этой темы на площадках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге и Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке с инициативами санкционных решений и резолюций в отношении законных властей Сирии», — значится в заявлении МИД.

    Химоружие в Сирии

    Кроме того, сотрудники ведомства обращают внимание общественности на то, что с выходом окончательного доклада Миссии ОЗХО по поиску доказательств использования Дамаском зарина в Хан-Шейхуне, ждать завершения расследования данного эпизода на Западе, видимо, уже никто не будет. По мнению российских дипломатов, вина сирийских властей в данном случае преподносится как неоспоримая данность, основанная на политическом заказе. При этом формальное заключение будет играть далеко не определяющую роль.

    Напомним, в минувший понедельник Белый дом заявил, что президент Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск в свою очередь отверг выдвинутые обвинения.

    SDF прорвали оборону исламистов

    Военные формирования курдской коалиции «Сил демократической Сирии» (SDF), которые в настоящее время ведут боевые действия в Ракке, смогли пробить оборону радикальных исламистов ИГИЛ в западной части населенного пункта. Кроме того, они «вскрыли» вторую линию обороны террористов, отбив район Эль-Кадисия.

    Курдские военные формирования

    В настоящее время курдские силы активно прорываются в район аль-Дирия, где намереваются закрепиться и обустроить оборонительные сооружения. Тем не менее, боевики ИГ* продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Уже по давно сложившейся традиции они используют смертников и снайперов — наиболее опасные для курдов силы. Более того, боевики разместили огромное количество противопехотных мин в пределах указанного выше района.

    Работаем, братья

    Российская Федерация будет продолжать бороться с террористами на территории Сирийской арабской республики вне зависимости от того, подтвердится информация о смерти лидера «Исламского государства»* Абу Бакр аль-Багдади или нет, заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

    Абу Бакр аль-Багдади

    На вопрос, есть ли у Кремля стопроцентное подтверждение гибели лидера боевиков, дипломат сообщил, что «пока этого не слышал». Тем не менее, он отметил, что борьба с международным терроризмом — это стратегическая цель России, которую она будет продолжать, даже если главный джихадист окажется жив.

    «Никаких причин для того, чтобы прекращать эту борьбу, мы не видим», — заключил Гатилов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #террористы #дамаск #игил #курды #исламское государство #мид #ракка #разведчик
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