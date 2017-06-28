Ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», поражающий врага в радиусе 20 км, представили в Петербурге

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В первый день работы восьмого Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге российские производители представили гостям выставки морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», разработанный для защиты кораблей от всех современных средств поражения с воздуха. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Новейший корабельный морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» продолжает серию морского вооружения, разработанного тульским АО «КБП». Российские разработчики первыми в мире объединили в единой башенной установке мощное артиллерийское вооружение и интегрированную радиолокационно-оптическую систему управления вооружением. До появления «Каштанов», «Каштанов-М» и «Панциря-МЕ» комплексы были артиллерийскими или ракетными, модифицированные версии имели головки самонаведения, но не более того. Российские «Каштаны» совмещают в себе все сразу, но могут поражать одну цель.

Принципиально новый «Панцирь-МЕ» состоит из трехмодульной системы (боевой, командный и система хранения на 32 ракеты) и способен одновременно выследить и поразить четыре цели с возможностью последующего «дострела» при необходимости. За одну минуту он сделает 10 тысяч выстрелов сначала ракетами, а затем артиллерийским вооружением (в запасе у него тысяча 30-мм орудий на модуль) в той зоне, куда не достают ракеты. Управляет процессом автоматика, но в сложных условиях подкорректировать действие оружия может оператор. По сравнению с предшественниками, «Панцирь-МЕ» увеличил зону поражения врага с 10 до 20 км по дальности и с 6 до 15 км по высоте. Он может защищать корабль от пилотируемой авиации, тактических и стратегических вертолетов, высокоточного оружия, противолокационных ракет, ударных беспилотников и дронов-разведчиков, катеров и кораблей.

Как рассказали разработчики на презентации нового российского оружия, морской «Панцирь-МЕ» проходит много более жесткую проверку, чем сухопутный аналог. В боевых условиях комплекс располагается очень низко – в зоне заливания. Так не размещает свои оружия никто в мире. Соответственно, к установке предъявляются очень высокие требования по водозащищенности, подверженности материалов коррозии и устойчивости к солнечному излучению. Стоимость морского «Панциря» соизмерима с сухопутным, но все же выше.

АО «КБП» и «НПО Высокоточные комплексы» — разработчики и производители комплекса — после введения санкций полностью закрыли вопрос с украинскими комплектующими, развили свою элементную базу и смогли использовать при проектировании и строительстве «Панциря» компоненты только российского производства.

По словам производителей, заказ на новейшее оружие от ВМФ уже есть, подписаны договоры, и АО «КБП» может быть на долгое время обеспечено многочисленными заказами только по этому направлению вооружения. «Панцирь-МЕ» активно используется российскими военными в Сирии.

«Очень хочется рассказать, как мощно он там себя проявляет, но пока нельзя, - говорят разработчики. – Он серьезно угрожает всему, рядом с чем находится».

Ожидается, что подробнее о работе «Панциря-МЕ» в условиях сирийского военного конфликта расскажут военные. Когда посчитают нужным, чтобы не выдавать заранее всех секретов нового российского вооружения.