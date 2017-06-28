Донбасс: ВСУ устроили зверские пытки для захваченных в плен военнослужащих ЛНР

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Луганск, 28 июня. Украинские военные применяли пытки к пленным военнослужащим Народной милиции ЛНР, которые были захвачены киевскими силовиками 24 июня в районе Бахмутской трассы. Об этом заявил начальник следственного отдела Генпрокуратуры ЛНР Леонид Ткаченко.

По его словам, атака на группу военных ЛНР была совершена 24 июня в районе Бахмутской трассы. В результате нападения двое военнослужащих Народной милиции ЛНР были убиты, четверо захвачены в плен. На телах погибших были обнаружены многочисленные ножевые ранения, что свидетельствует о применении пыток в отношении бойцов ЛНР.

Ткаченко подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о не соблюдении норм международного права в области прав человека и правил ведения войны со стороны Украины. Генпрокуратура ЛНР приобщила факты пыток бойцов Народной милиции к уголовному делу о геноциде народа Донбасса.