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Дельфин-оракул в Сочи выбрал победителей полуфиналов Кубка конфедераций
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    Дельфин-оракул в Сочи выбрал победителей полуфиналов Кубка конфедераций

    15:31  28 Июня 2017
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    Дельфин-оракул в Сочи выбрал победителей полуфиналов Кубка конфедераций

    Сочи, 28 июня. Дельфин-предсказатель по кличке Ванда считает, что в полуфинальных матчах Кубка конфедераций Португалия — Чили и Германия — Мексика победы одержат команды Фернанду Сантеша и Йоахима Лева. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

    По информации пресс-службы, в ходе красочного шоу дельфину предложили угадать, кто попадет в финал турнира. Млекопитающему предложили футбольные мячи с надписями указанных стран. Дельфин остановил свой выбор на немецком и португальском. 

    Дельфин-оракул в Сочи выбрал победителей полуфиналов Кубка конфедераций

    Стоит отметить, что до этого дельфин оказался точен во всех предсказаниях.

    «Ванда точно предсказывала итоги хоккейных матчей во время сочинской Олимпиады-2014. Тогда точность ее предсказаний составила 90 процентов», — заявил собеседник.

    Напомним, матч между сборными Португалии и Чили состоится сегодня в Казани, встреча Германии и Мексики — в четверг.  

    Дельфин-оракул в Сочи выбрал победителей полуфиналов Кубка конфедераций

    Автор: Дана Балан
    #футбол #германия #кубок конфедераций #мексика #чили #португалия
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