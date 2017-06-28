Тела изрезанных пожилых супругов нашли в подмосковной квартире
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Москва, 28 июня. Тела двух пожилых жителей Московской области с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир на Подольской улице. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью.
Согласно информации ведомства, обнаружены тела 68-летнего мужчины и его 60-летней жены.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на прошлой неделе неизвестные мужчины залезли в дом пенсионеров в Подмосковье, связали супругов скотчем и украли ценные вещи.