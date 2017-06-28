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ВВС Ирака разбомбили цеха ИГ по производству взрывчатки возле Мосула
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    ВВС Ирака разбомбили цеха ИГ по производству взрывчатки возле Мосула

    15:25  28 Июня 2017
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    ВВС Ирака разбомбили цеха ИГ по производству взрывчатки возле Мосула

    Багдад, 28 июня. ВВС Ирака осуществили бомбардировку по объектам боевиков «Исламского государства»* в районе города Талль-Афар к западу от Мосула. Как сообщается на странице военного командования в Facebook., в результате было уничтожено несколько цехов ИГ* по производству взрывчатки

    «Уничтожен цех минирования. Уничтожен цех взрывных устройств», — говорится в сообщении.

    Как отмечают иракские военные, были также уничтожены два укрытия, в которых находились террористы. Количество убитых боевиков пока не известно.

    ВВС Ирака разбомбили цеха ИГ по производству взрывчатки возле Мосула

    Напомним, ранее сообщалось, что во время операции по освобождению Мосула от ИГ был обнаружен оружейный склад боевиков.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #игил #мосул #ирак
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