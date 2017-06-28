ВВС Ирака разбомбили цеха ИГ по производству взрывчатки возле Мосула

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Багдад, 28 июня. ВВС Ирака осуществили бомбардировку по объектам боевиков «Исламского государства»* в районе города Талль-Афар к западу от Мосула. Как сообщается на странице военного командования в Facebook., в результате было уничтожено несколько цехов ИГ* по производству взрывчатки

«Уничтожен цех минирования. Уничтожен цех взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Как отмечают иракские военные, были также уничтожены два укрытия, в которых находились террористы. Количество убитых боевиков пока не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что во время операции по освобождению Мосула от ИГ был обнаружен оружейный склад боевиков.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.