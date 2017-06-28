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Сирия, 28 июня. Курды захватили район Хиттин в Ракке. ИГ* несет потери в сражениях с исламистами «свободной армии»** на юго-западе Даръа. Атака боевиков «Тахрир Аш-Шам» на севере провинции Кунейтра была отбита, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: отбили атаку «Тахрир Аш-Шам» к югу от города Аль-Баас на севере провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло 20 террористов в боях с ССА на юго-западе провинции Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла позиции курдов в окрестностях города Африн на севере провинции Алеппо.

Курды: захватили район Хиттин в Ракке.

Международная коалиция: проводит бомбардировки в Ракке.

Провинция Дамаск

После трех лет оккупации по шоссе Аль-Набк — Ябруд вновь возобновлено движение, передает военный источник в социальной сети Twitter (Ugarit24).

Тем временем наступление проправительственных отрядов в районе Джобар продолжается. Столкновения в квартале отмечаются на протяжении последних двух недель. Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков в Джобаре, сообщает Twitter-канал (thalfsy). Информация о нанесенном радикалам уроне в данный момент формируется.

Провинция Алеппо

Турецкая артиллерия вновь обстреляла позиции Сирийской демократической армии**** (SDF) в окрестностях города Африн на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает новостное агентство Al Furat News. Напомним, Анкара в регионе поддерживает боевиков «свободной армии», стремясь оттеснить курдские формирования как можно дальше от сирийско-турецкой границы. Ранее радикалы вооруженной оппозиции получили крупную партию турецкого вооружения и боеприпасов, после чего военные действия в северной части Алеппо были возобновлены.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник на своей странице в Twitter (soundandpic) сообщает о том, что по городу Даблан на востоке провинции Дейр эз-Зор был нанесен авиаудар с использованием бомбовых кассет. В результате бомбардировки десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Предполагается, что авианалет был проведен международной коалицией во главе с Соединенными Штатами Америки. Коалиционные военные самолеты ежедневно наносят удары по опорным пунктам террористов «Исламского государства»*, однако жертвами становятся не только боевики, но и гражданское население региона.

Провинция Даръа

Согласно информации Twitter-канала (anbae_ksa), более 20 террористов организации ИГИЛ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» были ликвидированы в ходе боев с исламистами Сирийской свободной армии (ССА) в окрестностях населенного пункта Хейт на юго-западе провинции Даръа. Столкновения между боевиками «Исламского государства» и радикалами вооруженной оппозиции в регионе продолжаются уже в течение нескольких дней.

ВВС Сирии, как сообщает местный источник в сети Twitter (shahid_daraa), провели бомбардировку опорных пунктов радикалов ССА недалеко от города Аль-Музериб к северо-западу от административного центра региона. О потерях среди боевиков не сообщается.

Провинция Идлиб

Очередная попытка теракта в Идлибе провалилась. Неизвестный боевик взорвал гранату, однако сам получил ранения. Об этом сообщает информационный портал Idlib Media Center. Вся территория провинции находится под контролем группировок вооруженной оппозиции, между которыми постоянно возникают вооруженные конфликты. Так, радикалы Сирийской свободной армии (ССА) противостоят боевикам формирования «Тахрир Аш-Шам». В результате конфронтации гибнет большое количество местных жителей провинции. Кроме того, в регионе действует множество «спящих ячеек» «Исламского государства», члены которых также нередко ведут операции в тылу врага.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы (SDF) вместе с Отрядами народной самообороны (YPG) продолжают планомерно продвигаться к центру столицы провинции в рамках завершающей фазы кампании «Гнев Евфрата». Военный источник в Twitter (melisaraimmo) передает, что курдским подразделениям удалось взять под контроль район Хиттин, расположенный рядом с Кадисией в западной части города. Кроме того, по данным Twitter-канала (AfarinMamosta), курды захватили склад боеприпасов «Исламского государства». Между тем коалиционная авиация провела несколько боевых вылетов в Ракке.

Провинция Хама

Вновь отмечаются столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и проправительственными войсками к северу от административного центра провинции. Как сообщает новостное агентство Masar Press Net, проасадовские отряды ополчения открыли огонь по укрепрайонам боевиков вблизи высоты Телль-Хавваш. Информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

В восточной части региона сирийские военные самолеты нанесли несколько ударов по укрепленным пунктам террористов «Исламского государства» в окрестностях деревень Абу Ханая и Клеб Аль-Сор недалеко от города Саламия. Сведения об итогах боевого вылета формируются.

Провинция Кунейтра

Правительственные войска при помощи Национальных сил обороны****** (NDF) отбили атаку боевиков антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, недалеко от населенного пункта Аль-Самдания, расположенного к югу от города Аль-Баас на севере провинции Кунейтра. Информационный портал Breaking News передает, что в результате артиллерийского обстрела укрепленных пунктов исламистов со стороны союзников сирийской армии два высокопоставленных командира «Тахрир Аш-Шам» были уничтожены.

ВВС Сирии тем временем провели бомбардировку позиций боевиков в районе населенных пунктов Масхара и Наба Аль-Сахр, передает Twitter-канал (shahid_daraa).

Ирак

В провинции Салах Эд-Дин в городе Аль-Ширкат произошел взрыв, в результате которого семилетний ребенок погиб, а его отец — один из террористов «Исламского государства» — получил ранения. Информационное агентство Al Sumaria News сообщает, что граната взорвалась в то время, когда мальчик с ней играл. Известно, что большую часть оружия и боеприпасов боевики ИГ хранят у себя в домах.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)