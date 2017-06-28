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Совфед одобрил закон о блокировке копий пиратских сайтов
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    Совфед одобрил закон о блокировке копий пиратских сайтов

    15:33  28 Июня 2017
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    Совфед одобрил закон о блокировке копий пиратских сайтов

    Москва, 28 июня. Законопроект о блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов принят в Совете Федерации. Уточняется, что речь идет о сайтах, доступ к которым ограничен в соответствии с решением суда. 

    В случае если федеральный орган исполнительной власти или правообладатель сообщит в Минкомсвязь об обнаружении в интернете копии заблокированного сайта, ведомство должно будет в течение суток решить, признавать ли сайт копией заблокированного, или нет. 

    Затем ведомство должно будет направить свое решение владельцу копии сайта, а также в Роскомнадзор. 

    Определенные обязанности возлагаются и на операторов связи: они должны будут в течение суток после получения сообщения от Роскомнадзора ограничить доступ к копии пиратского сайта. 

    Автор: Владимир Багров
    #совет федерации
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