Совфед одобрил закон о блокировке копий пиратских сайтов

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Москва, 28 июня. Законопроект о блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов принят в Совете Федерации. Уточняется, что речь идет о сайтах, доступ к которым ограничен в соответствии с решением суда.

В случае если федеральный орган исполнительной власти или правообладатель сообщит в Минкомсвязь об обнаружении в интернете копии заблокированного сайта, ведомство должно будет в течение суток решить, признавать ли сайт копией заблокированного, или нет.

Затем ведомство должно будет направить свое решение владельцу копии сайта, а также в Роскомнадзор.

Определенные обязанности возлагаются и на операторов связи: они должны будут в течение суток после получения сообщения от Роскомнадзора ограничить доступ к копии пиратского сайта.