МИД ФРГ ждет от Киева реализации соглашений по Донбассу

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Берлин, 28 июня. Немецкая сторона рассчитывает на то, что Украина и Россия предпримут шаги в направлении реализации мирных соглашений по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер.

«От украинцев и россиян мы ожидаем, что они предпримут шаги в направлении реализации минских соглашений», — подчеркнул немецкий дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что лидеры Российской Федерации, Украины, Германии и Франции планируют обсудить вопросы, посвященные стабилизации ситуации в области безопасности в Донбассе.