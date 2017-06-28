Эксперты отметили снижение цен на бензин в Крыму и Севастополе

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Севастополь, 28 июня. В Крыму и Севастополе уже вторую неделю наблюдается снижение цен на топливо.

Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 31-40 копеек, Аи-95 подешевел на 19-22 копейки, а дизель — на 13-37 копеек. Такие данные приводит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

Отметим, что в остальных регионах России цены на бензин продолжают расти. Аи-92 на прошлой неделе подорожал на 6 копеек — до 37,46 рубля, Аи-95 — на 5 копеек, до 40,16 рубля. При этом лидером по темпу роста цен оказались Воронежская, Тверская и Ярославская области.