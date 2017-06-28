Специалисты сферы культуры могут получить миллион рублей для переезда в село

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Москва, 28 июня. Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о поддержке культурной жизни в российской глубинке.

Депутатам предложили предоставлять молодым специалистам сферы культуры миллион рублей, если они переедут на работу в сельскую местность на пять лет. С соответствующей инициативой выступили члены комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Авторы программы уверены, что это поможет решить проблему с нехваткой кадров в сфере культуры в сельской местности России, пишет RT. Молодые специалисты считают, что у инициативы есть множество недостатков, среди которых страх одиночества из-за перспективы жить в деревне, а также трудности с взаимопониманием между молодыми специалистами и возрастным населением деревень.