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Специалисты сферы культуры могут получить миллион рублей для переезда в село
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    Специалисты сферы культуры могут получить миллион рублей для переезда в село

    15:19  28 Июня 2017
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    Специалисты сферы культуры могут получить миллион рублей для переезда в село

    Москва, 28 июня. Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о поддержке культурной жизни в российской глубинке.

    Депутатам предложили предоставлять молодым специалистам сферы культуры миллион рублей, если они переедут на работу в сельскую местность на пять лет. С соответствующей инициативой выступили члены комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

    Специалисты сферы культуры могут получить миллион рублей для переезда в село

    Авторы программы уверены, что это поможет решить проблему с нехваткой кадров в сфере культуры в сельской местности России, пишет RT. Молодые специалисты считают, что у инициативы есть множество недостатков, среди которых страх одиночества из-за перспективы жить в деревне, а также трудности с взаимопониманием между молодыми специалистами и возрастным населением деревень.

    Автор: Алексей Громов
    #госдума #деревня #молодой специалист #село
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