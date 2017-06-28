МИД РФ отреагировал на продление антироссийских санкций ЕС

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Москва, 28 июня. Антироссийские санкции, которые были введены Евросоюзом, не достигли поставленных целей. Так считает глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Российской Федерации Андрей Келин.

«Санкции не достигли тех целей, ради которых они были задуманы, то есть они не изменили внешнеполитического курса РФ и не оказывают никакого воздействия на ситуацию вокруг украинского конфликта», — подчеркнул российский дипломат в интервью ТАСС.

Напомним, ранее Совет ЕС сообщил о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.