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ДНР выявила переброску в Донбасс тяжелой артиллерии ВСУ
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    ДНР выявила переброску в Донбасс тяжелой артиллерии ВСУ

    15:31  28 Июня 2017
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    ДНР выявила переброску в Донбасс тяжелой артиллерии ВСУ

    Донецк, 28 июня. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала переброску в Донбасс украинских САУ, гаубиц, автомобилей с боеприпасами и эшелонов с топливом. Об этом сообщает в среду Донецкое агентство новостей.

    По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, прибытие шести самоходных артиллерийских установок отмечено в подконтрольном украинским силовикам Артемовске в 20 км севернее Горловки. Четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 12 автомобилей с боеприпасами были доставлены в село Новый Труд в 36 км западнее Донецка. Кроме того, перемещение четырех железнодорожных составов с 18 цистернами с горюче-смазочными материалами для восполнения запасов топлива зафиксировано в направлении Изюм-Славянск.

    ДНР выявила переброску в Донбасс тяжелой артиллерии ВСУ

    Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия за минувшие сутки выпустила по территории ДНР почти 70 мин и снарядов

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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