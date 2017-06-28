ДНР выявила переброску в Донбасс тяжелой артиллерии ВСУ

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Донецк, 28 июня. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала переброску в Донбасс украинских САУ, гаубиц, автомобилей с боеприпасами и эшелонов с топливом. Об этом сообщает в среду Донецкое агентство новостей.

По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, прибытие шести самоходных артиллерийских установок отмечено в подконтрольном украинским силовикам Артемовске в 20 км севернее Горловки. Четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 12 автомобилей с боеприпасами были доставлены в село Новый Труд в 36 км западнее Донецка. Кроме того, перемещение четырех железнодорожных составов с 18 цистернами с горюче-смазочными материалами для восполнения запасов топлива зафиксировано в направлении Изюм-Славянск.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия за минувшие сутки выпустила по территории ДНР почти 70 мин и снарядов.