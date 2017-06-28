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Киев сообщает о подрыве автомобиля СБУ в Донбассе
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    Киев сообщает о подрыве автомобиля СБУ в Донбассе

    15:13  28 Июня 2017
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    Киев сообщает о подрыве автомобиля СБУ в Донбассе

    Донецк, 28 июня. В минувший вторник в Константиновском районе под Донецком на мине подорвался легковой автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины.

    В результате взрыва погиб человек, четыре сотрудника СБУ получили ранения, пишут украинские СМИ. 

    По имеющимся данным, в салоне автомобиля также были работники Департамента контрразведки.

    Киев сообщает о подрыве автомобиля СБУ в Донбассе

    Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская подтвердила данную информацию, уточнив, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    Напомним, вчера в центре Киева взорвался автомобиль. 

    Автор: Дана Балан
    #донбасс #взрыв #донецк #сбу
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