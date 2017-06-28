Киев сообщает о подрыве автомобиля СБУ в Донбассе

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Донецк, 28 июня. В минувший вторник в Константиновском районе под Донецком на мине подорвался легковой автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины.

В результате взрыва погиб человек, четыре сотрудника СБУ получили ранения, пишут украинские СМИ.

По имеющимся данным, в салоне автомобиля также были работники Департамента контрразведки.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская подтвердила данную информацию, уточнив, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вчера в центре Киева взорвался автомобиль.