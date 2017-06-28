Хомс: ключевой перекресток Заза превратился в КПП для проправительственных сил

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Заза, 28 июня. Правительственные войска и Иран обустроили стратегический объект на ключевом перекрестке Заза.

На перекрестке Заза в южной Сирии сходятся три трассы, ведущие на Дамаск, Хомс и в Ирак. Для того чтобы обезопасить эту стратегически важную развязку на перекрестке был оборудован укрепленный контрольно-пропускной пункт для поддерживаемых Ираном сил.

S. #Syria: Zaza junction is now the main field base for #Iran|ian-backed forces & important artillery position. https://t.co/D7uGeQtYeV pic.twitter.com/GOi64a7IpT — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 28, 2017

Артиллерийские позиции, расположенные на КПП, а также постоянный контингент войск, сообщает источник в Сирии, позволят сдерживать возможные атаки террористов. Развязка Заза дает возможность оперативно поддерживать сообщение между несколькими провинциями Сирии, с союзными войсками Ирака и своевременно поставлять припасы из Ирана ливанскому движению «Хезболла».