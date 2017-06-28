Jaguar представил самый мощный седан в истории бренда

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Лондон, 28 июня. Транснациональный люксовый бренд Jaguar представил самый мощный и быстрый автомобиль за историю существования марки — версию седана XE, названную как Project 8.

Новай автомобиль Jaguar имеет мощность в 600 лошадиных сил и способен развивать скорость до 200 миль в час, заявили в Jaguar Land Rover. Суперкар оснастят пятилитровым бензиновым мотором V8, с полноприводной системой. Скорость в сотню Project 8 будет выжимать всего за 3,3 секунды. Как и положено, машину оснастят рулем с левой стороны, в салоне предусмотрено четыре сидения. Великобритания произведет три сотни таких шикарных авто. Широкая публика сможет полюбоваться новинкой на фестивале в Гудвуде уже 30 июня.