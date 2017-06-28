Клинцевич о продлении санкций ЕС: Россию это только закалит

В Избранное

Совет ЕС официально подтвердил, что Евросоюз в среду, 28 июня, принял формальное решение о продлении еще на полгода экономических санкций против Российской Федерации. Решение о санкциях последовало вслед за докладом руководителей Германии и Франции об имплементации минских соглашений по Донбассу, которые Россия якобы не выполняет. Подчеркнув, что санкции нас не пугают, сенатор Франц Клинцевич еще раз напомнил, что Россия не участвует в конфликте в Донбассе, который является сугубо внутриукраинским делом.

Ранее руководство Евросоюза опубликовало документ, в котором говорится, что Совет ЕС 28 июня 2017 года продлил экономические санкции против некоторых секторов российской экономики до 31 января 2018 года.

Решение последовало вслед за докладом об имплементации минских соглашений, с которым канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили на саммите ЕС. Согласно правилам принятия подобных решений, оно было принято единогласно, говорится в документе.

Россию эти санкции только укрепят, так что американские кукловоды, командующие европейскими лидерами, в очередной раз серьезно просчитались, уверен первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«В минских соглашениях четко прописано, что Россия — это страна, которая не участвует в конфликте в Донбассе, — напомнил Франц Клинцевич. — При этом можно понять людей, которые живут в Донбассе — в Донецке, в Луганске, что они не хотят складывать оружие. Они защищают свою жизнь, потому что прекрасно понимают, что в противном случае их просто-напросто, как говорится, зачистят».

По словам сенатора Клинцевича ни о каком «возвращении» Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины не может бить и речи, пока не будут в полном объеме выполнены минские соглашения, в которых четко определено, что должен сделать Киев и что должны сделать Донецк и Луганск.

«Вся проблема невыполнения минских соглашений связана только с Украиной, потому что именно Киев их не выполняет, — подчеркнул Клинцевич. — А, судя по тому, что сегодня из Киева раздаются призывы ввести военное положение, для того, чтобы как-то оправдаться за все, что украинская армия творит в Донбассе, вся эта парадигма абсолютно понятна. Все это направлено исключительно против России, Украина и ее покровители на Западе делают все, чтобы демонизировать нашу страну, сформировать для мирового сообщества ее негативный имидж».

По словам Клинцевича, люди на Западе в основной массе даже не понимают, в чем суть конфликта в Донбассе, но это не мешает руководству западных стран внедрять в головы своих сограждан образ «плохой» России, которая всегда во всем виновата.

«Ничего нового для нас тут нет, — отметил собеседник ФАН. — Да, людей в Донецке и Луганске мы не бросаем, мы их поддерживаем финансово, в гуманитарной сфере, дипломатическим путем. Но мы не имеем никакого отношения к военной составляющей ситуации в Донбассе, где люди просто защищают свою жизнь. И мы прекрасно понимаем, что жить с нынешней нацистской украинской властью они просто не будут, и заставить их невозможно. Но, к сожалению, никто жителей Донбасса не слышит и даже не хочет услышать. Все усилия Запада направлены только на демонизацию России».

По словам сенатора Клинцевича, все, кто намеренно дает команду Украине не выполнять минские соглашения, имеют своей целью исключительно попытки любым способом унизить Россию.

«Те, кто на Западе безуспешно пытается поставить нас буквой «зю», дают команду Киеву под любым предлогом саботировать минские соглашения, — отметил первый зампред комитета СовФеда. — Они думают, что это позволит им держать Россию на коротком поводке, оставляя нашу страну в санкционном поле за то, что мы якобы что-то не выполняем. К сожалению, мы живем в такое время, когда правда на Западе никого не интересует. Но ничего, переживем».

По словам сенатора Клинцевича, все эти трудности Россию только укрепят.