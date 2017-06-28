Аниматор-педофил развращал маленьких мальчиков в Москве

В Избранное

Москва, 28 июня. Сотрудника детской игровой комнаты подозревают в насилии над мальчиками во время игры, сообщила старший помощник ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 32-летний мужчина обвиняется в двух эпизодах насилия над детьми. Сейчас его проверяют на причастность к преступлениям аналогичного характера.

Находясь на работе, мужчина подавлял сопротивление мальчиков, которые были в детской комнате. Затем педофил совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера.

В данный момент аниматор заключен под стражу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия.