Стритрейсерша Багдасарян попросила защиты у Путина

В Избранное

Москва, 28 июня. Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян обратилась в приемную президента России Владимира Путина, чтобы пожаловаться на судебный «произвол».

Ее адвокат Давид Кемулария заявил, что в Савеловском судебном участке якобы творится произвол, и именно эта ситуация сподвигнула Багдасарян обратиться в приемную главы государства. Защита гонщицы утверждает, что судья оказывал давление на приставов и прокурора, передает РЕН ТВ.

Как уточняет «Ридус», в марте адвокаты Багдасарян от ее имени уже обращались к главе РФ и в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации стритрейсерши. Защита девушки обвиняла прокуратуру в применении двойных стандартов.

Ранее Мосгорсуд признал законность лишения прав участницы уличных гонок, злостной нарушительницы ПДД и неплательщицы штрафов. Представленные прокуратурой доказательства того, что у Багдасарян есть медицинские противопоказания для вождения, в суде сочли убедительными.