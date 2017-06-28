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Стритрейсерша Багдасарян попросила защиты у Путина
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    Стритрейсерша Багдасарян попросила защиты у Путина

    16:03  28 Июня 2017
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    Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину на судебный «произвол»

    Москва, 28 июня. Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян обратилась в приемную президента России Владимира Путина, чтобы пожаловаться на судебный «произвол».

    Ее адвокат Давид Кемулария заявил, что в Савеловском судебном участке якобы творится произвол, и именно эта ситуация сподвигнула Багдасарян обратиться в приемную главы государства. Защита гонщицы утверждает, что судья оказывал давление на приставов и прокурора, передает РЕН ТВ.

    Как уточняет «Ридус», в марте адвокаты Багдасарян от ее имени уже обращались к главе РФ и в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации стритрейсерши. Защита девушки обвиняла прокуратуру в применении двойных стандартов.

    Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину на судебный «произвол»

    Ранее Мосгорсуд признал законность лишения прав участницы уличных гонок, злостной нарушительницы ПДД и неплательщицы штрафов. Представленные прокуратурой доказательства того, что у Багдасарян есть медицинские противопоказания для вождения, в суде сочли убедительными.

    Автор: Борис Любимов
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