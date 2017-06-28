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Донбасс: на прямую линию с главой ДНР поступило более 1500 вопросов
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    Донбасс: на прямую линию с главой ДНР поступило более 1500 вопросов

    15:01  28 Июня 2017
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    Донбасс: на прямую линию с главой ДНР поступило более 1500 вопросов

    Донецк, 28 июня. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко 28 июня проведет прямую линию с жителями Донбасса, в мероприятии примут участие главы министерств и ведомств ДНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы ДНР.

    К настоящему моменту на сайт главы ДНР поступило более 1500 вопросов от жителей республики и подконтрольных Киеву районов Донбасса. Захарченко также ответит на вопросы, которые будут поступать в прямом эфире. Прямая линия будет транслироваться с 19:00 в эфире всех телеканалов ДНР.

    Стоит отметить, что  с начала 2017 года глава ДНР провел две прямые линии с жителями Донбасса, которые состоялись 14 апреля и 22 марта.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #захарченко #донецк #прямая линия
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