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Россия на пике: журналист из Бразилии рассказал ФАН о Кубке конфедераций, расизме и ЧМ-2018
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    Россия на пике: журналист из Бразилии рассказал ФАН о Кубке конфедераций, расизме и ЧМ-2018

    16:01  28 Июня 2017
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    Россия на пике: журналист из Бразилии рассказал ФАН о Кубке конфедераций, расизме и ЧМ-2018

    Кубок конфедераций в России подходит к своему логическому завершению. Уже сегодня в Казани состоится первый полуфинал между сборными Португалии и Чили, а завтра второго финалиста определят между собой в Сочи немцы и мексиканцы. Журналист бразильского телеканала специально для Федерального агентства новостей поделился своими впечатлениями и мыслями об организации турнира.

    Итак, знакомьтесь: Паулу Сесар Васконселлос, собственный корреспондент бразильского телеканала SPORTV. Он приехал в Россию специально на Кубок конфедераций, чтобы своими глазами увидеть, как тут все устроено.

    «Наш канал является одним из самых крупных в стране, всегда участвующим в освещении значимых спортивных событий. Мы приехали в Россию в составе делегации из 50 человек. А как иначе? Кубок конфедераций, пусть здесь даже нет сборной Бразилии, является важным турниром», — рассказывает Васконселлос.

    На вопрос, какие впечатления оставляет этот Кубок конфедераций и какие воспоминания он привезет с собой в Бразилию, репортер отвечает искренне и не задумываясь.

    «Я первый раз в России, потому меня приятно удивила расположенность местных людей и их доброжелательность. Если эти качества присущи и людям в других регионах страны, то Россия может по праву проводить ЧМ-2018 и гордиться этим. Ведь такие крупные турниры — это не только футбол, не только спортивная составляющая, но и хорошая возможность для людей из разных частей света, с разных континентов общаться между собой, делиться частичками культуры», — продолжает бразилец.

    По его словам, Россия находится на верном пути по подготовке чемпионата мира, который запомнится всем. Главное — вынести из организации Кубка конфедераций нужные уроки.

    Россия на пике: журналист из Бразилии рассказал ФАН о Кубке конфедераций, расизме и ЧМ-2018

    «Без сомнения: Россия вышла на свой пик организации спортивных событий, если вспоминать Олимпиаду в Сочи в 2014 году. У меня никогда не было предрассудков по поводу вашей страны. Думаю, я и в следующем году увижу таких же благожелательных людей. Западные СМИ часто пишут о расизме в России, но я сам лично никогда не сталкивался с проявлениями расизма, не видел их. Другое дело, что то, что произошло в Сочи? должно послужить тревожным сигналом», — считает Васконселлос.

    Речь идет о майском карнавале в Сочи в честь открытия курортного сезона. Участники шествия изображали болельщиков стран-участниц Кубка конфедераций. То же издание Guardian обратило внимание на переодетых болельщиков Камеруна  и Мексики. Первые шли с черными лицами и руками, в африканских париках, бананами и барабанами, а вторые — с мексиканскими флагами, сомбреро и в национальных костюмах индейцев. Понятно, что британские журналисты сразу же раздули скандал на ровном месте. 

    В то же время бразильским журналистам очень понравилась атмосфера турнира, а также то, как ведут себя российские болельщики. 

    «Они связаны с национальной командой. Когда сборная России показывает себя с хорошей стороны, то и фанаты активны. Когда проигрывает — и болельщики могут проявить себя не с лучшей стороны. Так дела обстоят везде — и в Бразилии, и в других странах. Россия тут не исключение», — добавляет корреспондент телеканала SPORTV.

     

    Автор: Максим Вручный
    #футбол #кубок конфедераций #расизм #фанаты #сборная россии
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