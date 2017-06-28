Роскомнадзор сообщил о фейковых заявках на регистрацию Telegram

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Москва, 28 июня. Роскомнадзор зарегистрировал три попытки интернет-пользователей внести мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации. В ведомстве отметили, что ранее призывы самостоятельно зарегистрировать Telegram в реестре распространялись на каналах мессенджера и в Twitter.

«Дорогие любители интернета. Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как сообщает Телеканал 360, основатель Telegram Павел Дуров отказался предоставлять данные Роскомнадзору для реестра организаторов распространения информации. В ответ ведомство пригрозило заблокировать мессенджер в России.