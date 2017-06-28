Госдуме РФ предложат ужесточить наказание для нерадивых работодателей

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Москва, 28 июня. Организация «Коллективная защита» предлагает обязать работодателя при задержке зарплаты выплачивать сотруднику сверху еще половину причитающейся суммы. С этой инициативой уже ознакомился комитет Госдумы по труду и готов поддержать авторов.

«Я поддержу эту инициативу. Она простимулирует недобросовестных работодателей. Иногда работодателю проще, когда нужны деньги, посудиться с народом, крутить деньги в обороте и зарабатывать на них, а мизерная компенсация их не пугает», — цитирует RT депутата Госдумы Сергея Вострецова.

При этом, говорит парламентарий, размер компенсации — повод для дискуссии. На его взгляд, можно было бы остановиться на 20–30%.

Согласно действующим нормам, организация, задолжавшая своим работникам, обязана выплатить штраф в пользу государства. Сами же сотрудники в этом случае могут рассчитывать лишь на 1/150 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.