Москва признана самым тусовочным городом России

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Москва, 28 июня. Москва была признана главным тусовочным городом России этим летом. Рейтинг был составлен аналитическим агентством «ТурСтат».

В основу рейтинга легло количество уличных фестивалей и концертов, которые проводятся в городе этим летом. Так, в столице с 20 июля по 6 августа будут проходить фестивали сладостей и цветов, с 29 июня по 9 июля — цветочный фестиваль Moscow Flower Show.

Также запланирован ряд музыкальных фестивалей, например, Park Live 5 июля, «Боль» 8 июля, Raw Fest с 21 по 23 июля и «Пикник Афиши» 29 июля.

Не обойдется и без зрелищных спортивных мероприятий — 2 июля на «Спартак Арене» состоится матч за третье место Кубка конфедераций, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме Москвы в «тусовочный» список попали Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Геленджик, Калининград, Екатеринбург и т.д.