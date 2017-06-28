Москвичи по 9 часов стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца

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Москва, 28 июня. Порядка девяти часов составляет расчетное время ожидания в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в российской столице.

«На текущий момент 28 июня 2017 года, московское время 11.00, вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на пересечении Фрунзенской набережной и 2-ой Фрунзенской улицы», — рассказали в штабе по организации паломничества.

Представители штаба добавили, что данная оценка приблизительна и зависит от числа паломников.

Как сообщает официальный сайт принесения святыни, ближайшая к концу очереди станция метро «Фрунзенская», пишет газета «Вечерняя Москва».

Ранее Русская Православная церковь обновила рекомендации для паломников, которые приехали в Москву, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца.