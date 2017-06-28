Конвой ИГ на границе с Ливией уничтожен ударом ВВС Египта

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Каир, 28 июня. Вооруженные силы Египта сообщили о проведенной во вторник операции по уничтожению конвоя с оружием, принадлежащего международной террористической группировке «Исламское государство»*. Авиаудар египетских ВВС был нанесен по конвою ИГ* (запрещена в РФ) на западной границе Египта.

Данный авиаудар был нанесен в рамках крупномасштабной операции по уничтожению сил ИГ на территории Египта — в частности, на территории Синайского полуострова. Конвой из Ливии вез оружие для террористов ИГ на Синае. В дальнейшем часть вооружения могла быть переправлена боевикам ИГ на территории сектора Газа, сообщает Israel Hayom.

Ранее президент Египта аль-Сисси отдал приказ о крупномасштабной мобилизации египетских войск в рамках борьбы с терроризмом. Усилия египетских военных дали результаты и вскоре на территории Синая были обнаружены крупные склады вооружения ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.