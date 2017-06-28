Вадим Левенталь: CNN придумала «Рашагейт» ради рейтингов

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В Cети появилось видео, на котором старший продюсер телеканала CNN Джон Бонифилд рассказывает, что никаких доказательств так называемому «Рашагейту» на самом деле нет.

Конечно, любому здравомыслящему человеку это было ясно и так. Самое интересное в этой записи, разумеется, детали.

Запись сделана скрытой камерой: Джон явно не знал, что его снимают, и откровенничал со знакомым — насколько случайным, этого мы не знаем, да и не важно. Разговор, впрочем, явно был долгим: часть диалога происходит на улице, часть в лифте, часть в офисе, часть в машине. Похоже на то, что Джон провел с собеседником немало времени, и не то чтобы случайно сболтнул что-то не то, но последовательно, и даже с некоторой бравадой, приподнимал перед юным собеседником углы ковра и показывал заметенный под них мусор.

«Знаешь, — говорит он, — люди думают, что в СМИ есть какие-то этические нормы... Ну, все эти милые трогательные слова об этике, которые все говорят на журфаках. Там это звучит очаровательно, просто очаровательно. Но тут-то бизнес».

Бизнес и ничего личного.

«Трамп прав, когда говорит, что мы устроили охоту на ведьм. Не то чтобы мы поймали его на месте преступления с еще не остывшим ружьем. Нет ведь никаких серьезных, крепких доказательств. Я хочу сказать, что если бы такие доказательства были, то они наверняка бы уже утекли в прессу, такие вещи всегда утекают».

«Так почему же CNN все время говорит о России — Россия то, Россия это?» — спрашивает собеседник. Действительно, подсчитано, что за последние несколько месяцев на CNN упоминали Россию без малого 16 тысяч раз.

«Рейтинги, — отвечает Джон Бонифилд, — наши рейтинги сейчас невероятно высоки. Чтоб ты понимал, у нас тут было внутреннее совещание как раз после всех этих историй с выходом из соглашения по климату. Так вот, мы его освещали день или полтора, а потом на внутреннем совещании — я вообще-то не должен этого тебе говорить — мой начальник, исполнительный директор канала, сказал, ладно, мол, ребята, хорошо отработали по климату, но теперь возвращаемся к России. Понимаешь, даже тема выхода из соглашения по климату — день-полтора от силы, а потом снова Россия».

Россия стала темой номер один внутренней политики Соединенных Штатов — миллионам американцев, которые ненавидят Трампа, очень хочется, чтобы его избрание было результатом вмешательства русских, а не свидетельством кризиса внутри американского общества.

«Если бы мы были так же пристрастны к Обаме, как мы пристрастны к Трампу, зрители просто ушли бы от нас», — уточняет Джон.

При этом важно, что зрители CNN — это городские жители, обеспеченные и придерживающиеся в основном либеральных взглядов.

Рейтинги — единственное, что имеет значение. Ради рейтингов крупнейший телеканал Америки, второй по аудитории телеканал в мире, хватается за любую возможность продлить истерику, которая притягивает людей к экранам каждый день.

Особенно смешно, что CNN входит в тот же холдинг Time Warner, которому принадлежит НВО — главный на сегодняшний день в мире производитель телевизионных сериалов. Там — «Игра престолов», здесь — «Рашагейт», но специалисты, кажется, работают одни и те же.

Главное — привлечь зрителя к экрану и как можно дольше его не отпускать. Поднимать рейтинги. На волне высоких рейтингов продавать больше рекламы, продавать ее дороже. Деньги решают все. Не отпускать зрителя. Ради этого выдавливать из «кисоньки», по классическому анекдоту, каплю за каплей.

Явных доказательств вмешательства России в выборы нет — и не может быть никаких секретных доказательств, потому что в современном мире подобные важные вещи утекают в СМИ мгновенно. Если они до сих пор не утекли, значит, их просто нет. Но расследование продолжается, все время нужно создавать впечатление, будто что-то там такое есть, но что именно — непонятно. Тогда завороженный зритель не сможет оторвать глаз от экрана.

Не то чтобы мы не знали или хотя бы не догадывались об этом раньше. Но, конечно, когда это говорит сотрудник самого CNN, уже невозможно игнорировать тех, кто трубит об этом все последние месяцы. Нельзя уже делать вид, что это городские сумасшедшие и любители конспирологии.

«Я очень цинично отношусь к своей профессии, — говорит продюсер CNN, — и не я один, очень многие мои коллеги».

В сущности, мы наблюдаем, как частный телеканал ради увеличения прибыли не просто раскачивает внутриполитическую ситуацию в своей собственной стране, но еще и нагнетает ненависть и страх по отношению к другой. Если мысленно продолжить кривую этой логики вверх по графику, то где-то в не очень отдаленной перспективе она пересечет воображаемую линию, рядом с которой красными буквами написано «война».

И это внушает ужас. Впрочем, у этого ужаса есть и черты мрачного юмора: если человечество будет уничтожено в ядерной войне, то произойдет это потому, что руководству одного телеканала очень хотелось заработать.

Но кое-что все-таки обнадеживает. Ни один сериал не может удерживать внимание публики бесконечно. Невозможно врать бесконечно, так чтобы однажды люди не узнали правды. И очень хочется верить, что американцы скоро сбросят этот упавший на них медийный морок.

И невольные признания Джона Бонифилда — который, скорее всего, потеряет теперь работу — этому просветлению способствуют. Так что не радоваться появлению этой записи невозможно, даже несмотря на то, что снимать людей скрытой камерой нехорошо.