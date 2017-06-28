Полмира отметит День семьи, любви и верности

В Избранное

Москва, 28 июня. День семьи, любви и верности отпразднуют во всех иностранных представительствах Россотрудничества в начале июля. Об этом сегодня рассказал руководитель управления гуманитарного сотрудничества и молодежной политики Россотрудничества Ольга Евко.

Она сообщил, что 28 июня проходит телемост Москва — Симферополь — Санкт-Петербург — Новосибирск, который посвящен данному празднику.

По ее словам, все центры Россотрудничества в 81 стране мира 8 июля проведут выставки, концерты и другие мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности.

Евко также уточнила, что за границей вручат примерно 400 медалей «За любовь и верность», добавив, что в лидерах страны СНГ, Сербия и Болгария, пишет РИАМО.

Отметим, что медалью «За любовь и верность» награждаются семьи, которые прожили вместе более четверти века и имеют детей и внуков.