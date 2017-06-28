Песков назвал интересным соцопрос о выдающихся личностях всех времен и народов

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Москва, 28 июня. Для оценки данных опроса «Левада-центра» необходимо знать формулировки вопросов, прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков результаты выбора россиян самых выдающихся личностей.

Россияне назвали самыми выдающимися личностями всех времен и народов советского политического деятеля Иосифа Сталина, президента Владимира Путина и поэта Александра Пушкина, такие данные привел «Левада-центр». За персону Сталина проголосовали 38% респондентов, еще 34% опрошенных назвали Владимира Путина выдающимся человеком, такой же процент респондентов проголосовали за Пушкина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет давать оценку результатам соцопроса, поскольку не знаком с ним детально. «Но интересно просто, каким образом звучали формулировки. Не зная этого, точно давать какую-то оценку невозможно», — резюмировал Песков​.