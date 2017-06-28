Расплата за отечественное ПО: вирус Petya распространялся через программу, заменившую украинцам 1С

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Москва, 28 июня. Вирус Petya, который накануне атаковал государственные и частные компании Украины, распространялся преимущественно через украинскую бухгалтерскую программу M.E.doc, призванную заменить российскую 1С.

Как сообщили в пресс-службе департамента киберполиции Украины, вирус-вымогатель мгновенно распространялся через встроенную функцию обновления M.E.doc. Пользователи получали обновления, содержащие код вредоносного ПО, который переходил с компьютера на компьютер через локальную сеть.

В отличие от другого вируса-вымогателя — WannaCry, недавно атаковавшего компьютеры по всему миру, который запускался сам, в случае с Petya пользователи сами кликали на файл с хакерской программой, рассылаемый от имени M.E.doc.

Первая масштабная атака на компьютеры украинских компаний произошла еще в декабре 2016 года. Тогда оказалась обесточена половина Киева. Ликвидация последствий взлома заняла два дня. Все это время в системе висели 150 тысяч транзакции на сумму в несколько миллиардов гривен. После случившегося власти страны выделили 80 миллионов гривен на модернизацию IT-инфраструктуры, которая не обновлялась с 1990-х годов. А в мае в систему обновлений M.E.Doc попал вирус-вымогатель XData, однако и этот опыт ничему не научил украинских разработчиков, пишет «Журналистская правда».