Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Ирак: два района Мосула вернулись под контроль армии
Украина
Расплата за отечественное ПО: вирус Petya распространялся через программу, заменившую украинцам 1С
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Расплата за отечественное ПО: вирус Petya распространялся через программу, заменившую украинцам 1С

    15:22  28 Июня 2017
    96

    Расплата за отечественное ПО: вирус Petya распространялся через программу, заменившую украинцам 1С

    Москва, 28 июня. Вирус Petya, который накануне атаковал государственные и частные компании Украины, распространялся преимущественно через украинскую бухгалтерскую программу M.E.doc, призванную заменить российскую 1С.

    Как сообщили в пресс-службе департамента киберполиции Украины, вирус-вымогатель мгновенно распространялся через встроенную функцию обновления M.E.doc. Пользователи получали обновления, содержащие код вредоносного ПО, который переходил с компьютера на компьютер через локальную сеть.

    В отличие от другого вируса-вымогателя — WannaCry, недавно атаковавшего компьютеры по всему миру, который запускался сам, в случае с Petya пользователи сами кликали на файл с хакерской программой, рассылаемый от имени M.E.doc.

    Первая масштабная атака на компьютеры украинских компаний произошла еще в декабре 2016 года. Тогда оказалась обесточена половина Киева. Ликвидация последствий взлома заняла два дня. Все это время в системе висели 150 тысяч транзакции на сумму в несколько миллиардов гривен. После случившегося власти страны выделили 80 миллионов гривен на модернизацию IT-инфраструктуры, которая не обновлялась с 1990-х годов. А в мае в систему обновлений M.E.Doc попал вирус-вымогатель XData, однако и этот опыт ничему не научил украинских разработчиков, пишет «Журналистская правда».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #вирус #petya #1с
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве

        14:34 28 Июня 2017 153
        Читать
        13:45
        Сегодня

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:43
        Сегодня

        Москва считает слова США о новых химатаках в Сирии «приглашением» террористов к провокациям
        12:19
        Сегодня

        Законопроект об отмене роуминга в России внесли в Госдуму

        11:35
        Сегодня

        МИД РФ не исключает провокаций в Сирии после заявлений США о подготовке химатаки
        10:43
        Сегодня

        Стала известна причина экстренной посадки Boeing в «Домодедово»

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017 489

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        7587

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2115

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1892

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1844
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45   28 Июня 2017
        494
        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        13:44   28 Июня 2017
        74
        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        13:41   28 Июня 2017
        263
        Минобороны РФ развенчало фейк о захвате «российского контрактника» в Донбассе

        Минобороны РФ развенчало фейк о захвате «российского контрактника» в Донбассе

        12:27   28 Июня 2017
        994