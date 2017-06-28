Жена экс-солиста «Иванушек» Яковлева о его состоянии: Врачи сказали надеяться на чудо
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Москва, 28 июня. Менеджер и гражданская жена экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала, что он находится без сознания. По ее словам, накануне вечером певца подключили к аппарату искусственного дыхания.
Несколько дней назад Яковлев был госпитализирован в одну из московских клиник. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию, они оценивают его состояние как критическое.
«Врачи сказали надеяться только на чудо», — сказала Куцевол.