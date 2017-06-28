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Приехавший на Кубок конфедераций фанат привез в Россию малярию
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    Приехавший на Кубок конфедераций фанат привез в Россию малярию

    14:42  28 Июня 2017
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    Приехавший на Кубок конфедераций фанат привез в Россию малярию

    Москва, 28 июня. Футбольный болельщик, приехавший в Россию на Кубок конфедераций из другой страны, был экстренно госпитализирован с малярией. Об этом сегодня сообщила главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. 

    Стоит отметить, что глава Роспотребнадзора не сказала, из какого именно государства приехал футбольный болельщик. Известно, что он точно не является россиянином. Малярию у него диагностировали накануне, сообщает URA.RU

    Приехавший на Кубок конфедераций фанат привез в Россию малярию

    По словам Поповой, пациент находится в удовлетворительном состоянии в одной из московских больниц, осложнения не выявлены, врачи не видят угрозы его здоровью.

    Напомним, Кубок конфедераций проходит в России. Сегодня, 28 июня, на стадионе «Казань-Арена» пройдет первый полуфинал между сборными Португалии и Чили. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #кубок конфедераций #малярия
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