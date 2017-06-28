Матвиенко оценила работу правительства по информированию москвичей о реновации
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Москва, 28 июня. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко положительно оценила работу властей Москвы, посвященную информированию населения о программе реновации.
«Судя по характеру вопросов, которые утром сложились, правительство Москвы провело огромную работу по информированию о программе реновации через сайты», — цитирует слова сенатора издание РИАМО.
Напомним, ранее Совет Федерации одобрил закон о реновации пятиэтажек в Москве. Расселение жителей домов может стартовать уже в конце 2017 года.