МИД РФ: Реинтеграция Донбасса подорвет мир в регионе

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Москва, 28 июня. Россия не исключает, что новый законопроект о реинтеграции Донбасса может противоречить минским соглашениям, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

«Обеспокоены тем, что новый закон может вступить в противоречие с минскими соглашениями, поставить под вопрос проведение в Донбассе местных выборов, перспективы вступления в силу законов об особом статусе и амнистии», — приводят слова Руденко на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, российские власти также тревожит тот факт, что новая инициатива Киева появилась на фоне нарастающей военной угрозы в регионе. Таким образом, урегулирование ситуации на юго-востоке может затянуться еще на долгое время.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.