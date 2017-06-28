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Климкин заявил, что за глобальной хакерской атакой стоит Россия
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    Климкин заявил, что за глобальной хакерской атакой стоит Россия

    14:50  28 Июня 2017
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    Климкин убежден, что за глобальной хакерской атакой стоит Россия

    Киев, 28 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин предположил, что организатором глобальной хакерской атаки является Россия. Предъявлять доказательства якобы причастности РФ к кибератаке глава ведомства не стал.

    «Россия вполне может стоять за всемирной хакерской атакой. Я убежден в этом», — заявил он во время форума, посвященного ситуации на Украине и проходящего в Риме.

    Доказательств якобы организации Россией всемирной атаки хакеров Климкин не привел.

    Климкин убежден, что за глобальной хакерской атакой стоит Россия

    Добавим, ранее специалисты компании Symantec заявили, что в новой глобальной кибератаке использовался тот же инструмент спецслужб США, который был задействован в атаке с вирусом WannaCry.

    Автор: Борис Любимов
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