Климкин заявил, что за глобальной хакерской атакой стоит Россия

В Избранное

Киев, 28 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин предположил, что организатором глобальной хакерской атаки является Россия. Предъявлять доказательства якобы причастности РФ к кибератаке глава ведомства не стал.

«Россия вполне может стоять за всемирной хакерской атакой. Я убежден в этом», — заявил он во время форума, посвященного ситуации на Украине и проходящего в Риме.

Доказательств якобы организации Россией всемирной атаки хакеров Климкин не привел.

Добавим, ранее специалисты компании Symantec заявили, что в новой глобальной кибератаке использовался тот же инструмент спецслужб США, который был задействован в атаке с вирусом WannaCry.