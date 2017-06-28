Путин пообещал укреплять социальные гарантии для российских военных
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Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить укреплять социальные гарантии для российских военных. Об этом он заявил во время выступления на торжественном приеме в честь выпускников российских вузов.
Президент отметил, что речь идет не только о военных, но и о сотрудниках правоохранительных органов и спецслужб.
«Будем и дальше обеспечивать достойное денежное довольствие, предоставлять постоянное служебное жилье, повышать качество медицинского обслуживания для военнослужащих и членов семей», — пообещал президент.